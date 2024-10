Parcheggi, la proposta di Sguera: tariffa unica per strisce blu e megaparcheggio Il consigliere comune interroga l'assessore Cappa

Il 'caso' parcheggi in centro storico ancora al centro del dibattito politico. Il consigliere Vincenzo Sguera torna sull'argomento depositando un'interrogazione:

"Premesso che

dal mese di gennaio Piazza Orsini è stata interdetta all'utilizzo come area parcheggio;

è imminente la chiusura di Piazza Risorgimento attualmente adibita a parcheggio, a causa dei lavori di riqualificazione a farsi;

l'unica zona di parcheggio a servizio del Centro Storico è il mega parcheggio di viale vittime di Nassiriya, in gestione da parte della ditta Trotta;

considerato che

sono pervenute allo scrivente segnalazioni da parte dei commercianti di Corso Garibaldi, i quali, oltre a lamentare l'assenza di aree a parcheggio, hanno evidenziato che attualmente il sistema tariffario dei pochi stalli disponibili a pagamento non prevede la possibilità di applicare un'unica tariffa giornaliera per il parcheggio né la possibilità, per chi sottoscrive un abbonamento per le zone blu, di parcheggiare al mega parcheggio;

occorrerebbe, nell' immediato, al fine di incoraggiare l'utilizzo dell' unico parcheggio esistente, e nelle more che venga espletata la gara per l' individuazione del nuovo gestore, prevedere l' introduzione di una tariffa giornaliera unica e di un abbonamento mensile unico per il parcheggio sulle zone blu e nel Mega parcheggio di viale Vittime di Nassirya, in modo da incoraggiarne l'utilizzo;

tutto ciò premesso e considerato,

Interroga

l'assessore Cappa per chiedere se il Comune di Benevento ha la volontà di venire incontro alle legittime richieste dei commercianti ed istituire, d'intesa con la Ditta Trotta, nell' immediato, la tariffa unica giornaliera e l'abbonamento mensile unico per la sosta sia sulle zone blu che presso il mega parcheggio".