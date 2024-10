Iachetta (FI) al Congresso Nazionale Enti Locali: "Urgente la riforma Province" La consigliera provinciale a Perugia: territori sono il primo anello della nostra democrazia

Anna Iachetta, Consigliere provinciale di Forza Italia e Coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, è intervenuta al Congresso Nazionale degli Enti Locali di Forza Italia, che si è svolto a Perugia. L’evento, alla presenza del segretario nazionale e vice premier Antonio Tajani, ha visto la partecipazione di oltre 700 amministratori locali provenienti da tutta Italia, insieme ai vertici del partito e delle istituzioni regionali e nazionali. “Gli enti locali rappresentano il primo punto di contatto tra lo Stato e i cittadini, ed è attraverso di essi che possiamo dare risposte concrete alle esigenze delle comunità – ha detto Iachetta durante il suo intervento -. I territori sono il primo anello della nostra democrazia, e il rapporto diretto con i cittadini ci permette di intercettare i bisogni reali e di trasformarli in azioni concrete. Forza Italia dimostra, ancora una volta, di essere attenta alle istanze locali, mettendo al centro il ruolo degli amministratori nella gestione efficace delle risorse, come ad esempio il PNRR, per rafforzare la capacità decisionale dei territori”. “Forza Italia è un partito in salute – ha continuato Iachetta – e questo ci rende più forti nell’affrontare le sfide future. Come ha sottolineato il nostro Segretario Nazionale e vicepremier, Antonio Tajani, è fondamentale che il nostro partito non si limiti solo a crescere nei numeri, ma che continui a farlo anche nei valori che rappresentano la vera essenza della nostra forza. È il lavoro che, nel Sannio, stiamo mettendo in campo con il nostro deputato e segretario provinciale Francesco Maria Rubano. Questo approccio ci consente di essere al fianco dei cittadini, mantenendo sempre una forte connessione con le loro esigenze reali. Dal Congresso di Perugia, è inoltre emersa forte la richiesta di procedere con rapidità alla riforma delle Province. L’attuale legge Delrio ha reso questi Enti meno efficienti e meno capaci di rispondere alle necessità dei cittadini.” “Le Province – ha sottolineato - devono tornare a essere un vero punto di riferimento sui territori. Dobbiamo mettere mano con urgenza a questa riforma, tornare all’elezione diretta del Presidente e dei consiglieri provinciali, come è stato evidenziato da tutti i partecipanti al congresso, dal nord al sud del Paese”. Iachetta, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, ha, inoltre, voluto sottolineare il ruolo centrale che Forza Italia assegna alle donne all’interno del partito e nelle istituzioni: “Sono orgogliosa di essere stata l’unica donna eletta nel consiglio provinciale di Benevento, a differenza di quanto accaduto in altri partiti che non hanno espresso nessuna rappresentanza femminile. L’obiettivo è rafforzare sempre di più la presenza delle donne nella politica, a partire dagli enti locali, dove il nostro contributo è essenziale”, ha concluso Iachetta.