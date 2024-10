Spostamento mercato via Salvemini: "Per amministrazione scuola ultima priorità" I genitori: "Mai chiesto confronto e non valutate ripercussioni"

Il comitato genitori per la scuola di Benevento interviene sullo spostamento del mercato degli ambulanti a Via Salvemini: "Lo spostamento del mercato è stato definito a valle di un confronto che ha tralasciato, tuttavia, di coinvolgere i principali fruitori della zona circostante via Salvemini, ovvero gli alunni e le relative famiglie nonché il corpo docente. Già costretti a confrontarsi quotidianamente con il traffico congestionato e la cronica carenza di parcheggi, ora le famiglie e i docenti dovranno fare i conti anche con l'andirivieni tipico della zona mercatale.

Ancora una volta siamo costretti a constatare che per la nostra amministrazione la scuola è l'ultima delle priorità e può essere sempre sacrificata in nome di interessi diversi: ancora una volta ci chiediamo come sia possibile che il Sindaco e la sua Amministrazione non avessero valutato le ripercussioni per gli ambulanti derivanti dall' inizio dei famigerati lavori e che ora si debba rimediare una soluzione raffazzonata. Come è possibile che non sia stato chiesto un confronto anche con il corpo dei vigili urbani, sicuramente più lungimirante di questa Amministrazione che si muove sempre all' ultimo minuto?

Ci dispiace constatare che vengano liquidate come strumentalizzazioni e ostruzionismo le legittime istanze di chi la città la vive ogni giorno.

Chiediamo al Sindaco di riflettere qualche minuto in più prima di tirare fuori il coniglio dal cilindro, che immancabilmente scontenta le fasce più deboli"