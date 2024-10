"Nefrologia. Ambulatorio sarà rafforzato, ringrazio sindaco Mastella" La nota del consigliere comunale Picariello che ringrazia sindaco per l'interessamento

"L'ambulatorio di nefrologia dell'Ospedale San Pio sarà potenziato con ulteriori assunzioni che andranno a rimpinguare l'attuale dotazione organica e a settembre scorso è stato nominato un nuovo responsabile dell'Uosd, il professor Arturo Aversano". Così il consigliere comunale di maggioranza a Benevento Antonio Picariello che spiega: "Sono ottime notizie che la direttrice Morgante ha comunicato al Sindaco Clemente Mastella che le aveva chiesto, in via ufficiale, un'informativa in merito, su segnalazione dei pazienti con difficoltà nefrologiche. Ringrazio il Sindaco Mastella per la straordinaria sensibilità, umana e istituzionale, dimostrata rispetto ad una problematica, che mi tocca da vicino e che è di grande importanza per tutta la comunità".