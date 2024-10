Lega: "Lasciare mercato a Piazza Risorgimento è scelta condivisibile" "Assessore non può decidere unilateralmente e con approssimazione"

“L’ipotesi di lasciare il mercato infrasettimanale a piazza Risorgimento, evitando il trasferimento a via Pascoli-Salvemini, è sicuramente una scelta condivisibile che eviterebbe problemi e disagi alla zona alta della città di Benevento. Speriamo che si vada avanti con questa proposta che sembra la più corretta”. A dirlo in una nota la segreteria della Lega Salvini Premier di Benevento. “Ci eravamo subito opposti all’idea dell’amministrazione Mastella, e in particolare dell’assessore Ambrosone, di spostare il mercato nella zona della scuola Sant’Angelo a Sasso perché avrebbe causato caos e difficoltà a residenti, professionisti, genitori degli alunni ma anche agli ambulanti e ai potenziali clienti, tra l’altro avevamo già raccolto numerose firme e nei prossimi giorni avremmo anche allestito un gazebo a via Pascoli. Evidentemente, con ritardo, a Palazzo Mosti hanno compreso che si sarebbe ingolfata di ulteriore traffico una zona della città che già soffre molto in termini di mobilità”, aggiungono dalla segreteria della Lega che concludono: “Talune scelte che impattano sulla vita quotidiana dei cittadini vanno condivise e concertate anche con i residenti, un assessore non può decidere unilateralmente, con superficialità e approssimazione, le sorti di interi quartieri. Speriamo che in futuro alcuni assessori dell’amministrazione Mastella siano meno sprovveduti e più attenti rispetto ad alcune decisioni”, conclude la nota della segreteria della Lega di Benevento.