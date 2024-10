Mercato Piazza Risorgimento, Mastella: "Decideremo in prossima Giunta" "Quell'area sarà destinata a parcheggio: bisogna tutelare tutti gli interessi"



"In merito alla vicenda della definitiva dislocazione del mercato bisettimanale voglio sottolineare che assumeremo una decisione definitiva in una riunione di Giunta che si terrà all'inizio della prossima settimana", lo comunica in una nota il Sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"La molteplice e multiforme congerie di interessi, legittimi, in gioco ha suscitato un dibattito e diverse forme d'interlocuzione tra l'amministrazione e le parti interessate dalla vicenda. Resta irrevocabile una determinazione: l'area mercatale di piazza Risorgimento, con il benestare ottenuto dalla Provincia che ringrazio per la disponibilità mostrata, sarà adibita a parcheggio quando cominceranno i lavori di riqualificazione. In quel punto strategico, per ragioni di ordine scolastico, culturale, turistico e commerciale, è necessario garantire un numero congruo di stalli per la sosta di autovetture. Resta ferma convinzione, altresì, che diritti inalienabili e costituzionalmente garantiti, quali quello all'istruzione, al lavoro all'iniziativa economica, vanno conciliati in uno spirito di condivisione del sacrificio, di tollerante reciprocità e di mutuo rispetto delle esigenze, proprie e altrui. La città è la Città del Noi", conclude Mastella.