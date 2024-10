Comuni: Rubano (FI) "Domani Puglianello ospiterà il ministro Piantedosi Per il 75esimo anniversario dell'Autonomia comunale alle 16 in piazza Perlingieri

“Come sindaco del Comune di Puglianello, sono lieto di annunciare la presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla Cerimonia del 75° Anniversario dell’Autonomia comunale, in onore dei Promotori Giovanni Pitò, Giacomo Mongillo, Gabriele Pastore e Giovanni Perlingeri”, Dichiara in una nota il sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia e segretario provinciale del partito azzurro di Benevento. “La cerimonia si terrà domani, domenica 20 ottobre, a partire dalle ore 16, in piazza on. Giovanni Perlingieri, dove si assisterà allo scoprimento dei busti commemorativi e alla deposizione delle Corone in memoria dei Caduti in Guerra, dei compianti amministratori comunali di Puglianello e delle vittime del Covid-19 del Sannio. Il ministro Matteo Piantedosi, al termine della Cerimonia, terrà un incontro istituzionale con i sindaci, presso l’Aula Consiliare del Comune”, conclude.