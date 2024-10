Benevento città cantiere, Mastella: disagi necessari per farla crescere Il sindaco chiede collaborazione ai beneventani

“C'è qualche disagio da sopportare ma ne varrà la pena perchè stiamo cambiando la città”.

Il caos viabilità e parcheggi, causato dai tanti lavori che si stanno affrontando a Benevento, al centro di un messaggio che il sindaco Clemente Mastella ha scelto di rivolgere direttamente ai suoi concittadini con una telefonata. Nell'intenzione di spegnere le critiche rilanciate più volte dall'opposizione Mastella chiede collaborazione e pazienza.

Il sindaco ricorda innanzitutto l'intervento di rifacimento degli istituti scolastici “Un lavoro necessario – rilancia – per garantire la sicurezza dell'intera comunità scolastica e fronteggiare il rischio di catastrofi e terremoti”.

E poi ricorda le azioni intraprese e la crescita per lo sviluppo urbanistico, economico e turistico e promette “Stiamo lavorando per garantire nuovi servizi di cui presto Benevento si arricchirà, la città è già cresciuta tanto come dimostra il posizionamento positivo in numerose classifiche, proseguiremo così grazie anche alla collaborazione dei beneventani”.