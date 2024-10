Piantedosi a Puglianello: "Il mio impegno massimo per le comunità locali" Il ministro dell'Interno alla cerimonia organizzata dal sindaco e deputato FI Francesco Rubano

Attenzione per le aree interne e per gli enti locali. L'ha assicurato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in visita a Puglianello per celebrare i promotori dell'indipendenza del Comune nel giorno del 75esimo anniversario.

“Ringrazio chi ha organizzato questa bella cerimonia, il sindaco e deputato Francesco Maria Rubano. E' giusto fare una riflessione collettiva sulle autonomie locali nell'attuale impianto costituzionale della Repubblica e ancor di più nella vita dei cittadino. Rubano ha mostrato grande connessione con la sua comunità organizzando questo momento, fornendoci l'opportunità di riflettere sul futuro dei piccoli comuni e sulla più generale rilevanza delle aree interne nel nostro paese. E' una importante occasione di dialogo con chi opera sui territori, e dunque con chi può contribuire con idee e proposte su tematiche attuali quali quella, che mi sta molto a cuore, come la riforma del sistema delle autonomie locali che è centrale per il benessere dei cittadini. Il nostro è un paese ricco di specificità territoriali, ma questo patrimonio di diversità non è sempre stato opportuno e questo ha creato disparità, portando le nuove generazioni spesso a lasciare l'Italia. E' uno scenario che va accompagnato con forti politiche di coesione, perché il contrasto ad alcune problematiche territoriali non può avere un approccio esclusivamente securitario. Servono politiche di sviluppo territoriale a 360 gradi che possa accrescere per tutti le chance di benessere. Io sono nato e cresciuto non lontano da qui, conoscere la straordinaria bellezza di questi territori, ma anche le problematiche in termini di progressivo abbandono e spopolamento ha contribuito alla mia decisione di promuovere ogni azione per la valorizzazione delle aree interne, non a caso ho scelto una zona tra Irpinia e Sannio per lo svolgimento del summit internazionale dei ministri dell'Interno. Quello delle aree interne è un declino che dobbiamo contrastare, investendo sulle risorse delle comunità locali. Il mio impegno sarà sempre massimo per un rafforzamento della capacità degli enti locali, anche di quelli più piccoli, di dare risposte ai cittadini”.



Piantedosi, dopo la cerimonia che ha visto anche la consegna delle pergamene alle associazioni di volontariato e agli enti che si sono distinti per il contributo dato durante l'emergenza Covid ha incontrato i sindaci di Sannio e Irpinia

Una cerimonia voluta e organizzata dal sindaco di Puglianello e parlamentare di Forza Italia, Francesco Maria Rubano: “La solidarietà e il senso di comunità sono i valori che rendono più forti tutti noi nei momenti di difficoltà. Un grazie ai promotori dell'autonomia, a chi ha lavorato per questa manifestazione, un grazie ai giovani della comunità scolastica, alla scuola calcio locale, perché i giovani sono il nostro futuro a loro spetta tramite lo studio e la partecipazione alla vita sociale costruire la Puglianello di domani. Grazie al ministro Piantedosi per aver onorato con la sua presenza questa giornata: oggi siamo qui non solo per guardare al nostro passato ma per guardare con fiducia al nostro presente e al nostro futuro, al ministro affidiamo la nostra speranza per la sicurezza del nostro territorio, per la sicurezza dei diritti civili e per la salvaguardia dei valori delle comunità locali”.