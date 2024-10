Nasce la "Città Metropolitana del Sannio": Mastella "più risorse e servizi" Questa mattina al Comune di Benevento la riunione dei primi cittadini dei 14 comuni coinvolti

“I sindaci oggi sono il vero front office per i cittadini” parte da qui Clemente Mastella che da Palazzo Mosti lancia la sfida per la creazione di un'area vasta che comprende Benevento e tredici comuni dell'hinterland.

“Sarà la Città metropolitana delle aree interne del Sannio – esordisce Mastella – e sarà improntata ad uno spirito solidale tra i Comuni nel tentativo di rispondere a bisogni ed esigenze forti verso le quali possiamo modulare risposte adeguate”.

Tanti i servizi su cui lavorare a partire dalla mobilità “E' incredibile che, se a Napoli ci si muove da un quartiere all'altro qui non possiamo arrivare neanche a San Giorgio del Sannio” incalza Mastella.

E dunque il sindaco di Benevento ha chiamato a raccolta i colleghi con lo scopo di dar vita ad un organismo che possa “garantire maggiori servizi ai cittadini e più risorse ai comuni”.

“Anche nei procedimenti amministrativi, ad esempio quelli che riguardano la partecipazione a bandi, i Comuni più forniti potranno assicurare supporto a quelli più sguarniti di personale”.

Presenti all'incontro i rappresentanti di 13 comuni della provincia: San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi, Castelpoto, Apollosa, Pietrelcina, Paduli, Foglianise, Torrecuso, Pesco Sannita, Fragneto Monforte, Apice, San Giorgio del Sannio e Sant’Angelo a Cupolo.

“In questo modo vivremo di questa espansione comunitaria” ribadisce Mastella dettagliando i numeri “Parliamo di 100mila abitanti, che significa anche maggiori risorse da distribuire tra i vari comuni. Saremo insieme senza alcuna natura partitica ma con l'unico intento di rispondere ai bisogni dei cittadini”. E sull'iter dettaglia “Studieremo la strada insieme ad esperti del settore ma sono già felice della risposta che questa iniziativa ha raccolto”.



Al termine della riunione tra i Sindaci per la costituzione della “Città Metropolitana del Sannio” è stato sottoscritto il seguente documento

“La risposta alla molteplici sfide che sono richieste da una governance territoriale sempre più complessa deve essere condivisa e corale. I Sindaci, primo e più importante approdo delle esigenze dei cittadini e dei territori sono chiamati ad un protagonismo attivo e all’ideazione di nuove soluzioni istituzionali per incrementare la capacità di affrontare e risolvere i problemi. Per questa ragione nasce oggi la “Città Metropolitana del Sannio”.

E’ un percorso istituzionale ambizioso che mira ad una forma di collaborazione strutturale, alla creazione di un network territoriale che debutta secondo il criterio geografico della prossimità e del confine geografico con la Città di Benevento ma che può essere ampliato nella dimensione demografica e nel perimetro territoriale.

La Città Metropolitana del Sannio vede la luce nei principi della reciprocità istituzionale e della leale collaborazione tra Enti e ambisce a diventare strumento operativo d’intervento sui versanti cruciali che riguardano le politiche del territorio.

Tra gli ambiti d’intervento in cui è necessario uniformare le politiche d’intervento per abbassare i differenziali di sviluppo tra i territori ci sono il trasporto pubblico e la necessità di collegare territori vicini dal punto di vista geografico in maniera sempre più integrata ed efficace, la cultura e nell’esigenza di collegare e mettere a sistema i poli d’attrazione turistica religiosi, storici, culturali, naturalistici ed eno-gastronomici. Egualmente, in coordinamento con organismi già esistenti quali il Comitato dei Sindaci Asl e l’Assemblea dei Sindaci, la Città Metropolitana del Sannio sarà interlocutore autorevole e leva di persuasione per garantire ai cittadini di tutti i Comuni un welfare sanitario degna e omogenea, scongiurando il rischio delle diseguaglianze o dei tagli verticali in versanti cruciali quali la rete dell’emergenza o dell’assistenza di base.

I Sindaci hanno condiviso nell’incontro odierno che saranno concordate, fin dai prossimi incontri, le forme e gli strumenti migliori per pianificare un modello organizzativo efficace nell’unico, esclusivo interesse dei cittadini e dei territori”.

I firmatari

Mario Clemente Mastella – Sindaco di Benevento

Iannace Nascenzio - Sindaco Comune di San Leucio del Sannio

Vernillo Arturo Leone - Sindaco Comune di San Nicola Manfredi

Fusco Vito - Sindaco Comune di Castelpoto

Corda Fabio - delegato del Sindaco Comune di Apollosa

Mazzone Salvatore - Sindaco Comune di Pietrelcina

Vessichelli Domenico - Sindaco Comune di Paduli

Mastrocinque Giovanni - Sindaco Comune di Foglianise

Iannella Angelino - Sindaco Comune di Torrecuso

Gentile Nicola - Sindaco Comune di Pesco Sannita

Facchino Luigi - Sindaco Comune di Fragneto Monforte

Ricci Giuseppe - Sindaco Comune di San Giorgio del Sannio

Nicola Maioli delegato del Commissario del Comune di Sant'Angelo a Cupolo

Angelo Pepe – Sindaco Comune di Apice

Angela Martignetti – Sindaco del Comune di San Martino Sannita