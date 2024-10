Allagamento cantina Solopaca, Fuschini: "Confermate criticità Sauculo" "Il Genio Civile evidenzia l'urgenza di agire: non possiamo permetterci ritardi"

“A seguito della mia sollecitazione formale, il Genio Civile ha risposto confermando le gravi criticità del Torrente Sauculo, che hanno causato l'ennesimo allagamento della Cantina Sociale di Solopaca. È emersa la necessità di interventi urgenti per mitigare il rischio idrogeologico e per una manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture collegate. La risposta è stata da parte mia al presidente della Cantina Sociale di Solopaca, dott. Carmine Coletta e ai soci tutti della Cooperativa. La risposta del Genio Civile evidenzia l’urgenza di agire: non possiamo permetterci ulteriori ritardi.

Chiedo alla Regione Campania e alla Provincia di Benevento di assumersi le proprie responsabilità e fare la loro parte, con interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e opere strutturali che impediscano il ripetersi di simili disastri. Intanto resto in attesa del riscontro alla mia interrogazione da parte della Provincia di Benevento.

Vigilerò personalmente affinché le istituzioni competenti agiscano rapidamente. La sicurezza del nostro territorio deve essere una priorità assoluta, e continuerò a sollecitare gli interventi necessari per tutelare la comunità e le nostre attività”, lo dichiara Vincenzo Fuschini, Capogruppo Forza Italia al Consiglio Provinciale di Benevento