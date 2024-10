Mercato via Delcogliano, opposizione: amministrazione ha fatto marcia indietro "Sventato così il pericolo del caos in merito allo spostamento del mercato rionale di zona Mellusi"

"Dopo essere stata sommersa dalle critiche per settimane su tutti i fronti l'Amministrazione Mastella ha dovuto fare marcia indietro sullo spostamento del mercato, rinnegando le bizzarre idee sostenute fino ad oggi su via Pascoli e riconoscendo che le questioni poste dall'opposizione erano assolutamente fondate".

Così i consiglieri di opposizione De Longis, De Lorenzo, Farese, Fioretti, Megna, Miceli, Moretti, Perifano, Sguera e Varricchio. "È stato sventato così il pericolo del caos in merito allo spostamento del mercato rionale di zona Mellusi. L'ultima decisione comunicata dalla Giunta Mastella di utilizzare per entrambi i giorni gli stalli di via Delcogliano è sicuramente in finale la meno impattante per le esigenze di tutti. Dai residenti ai fruitori e soprattutto alle famiglie della Sant'Angelo a Sasso che avevano rilevato l'impossibilità di dare seguito alla scelta di Via Pascoli, già molto critica da sempre, che avrebbe comportato non pochi problemi anche in termini di sicurezza. Sicuramente si sarebbe potuto evitare questo ping pong di comunicazioni se ci si fosse mossi con i dovuti tempi e soprattutto con un metodo partecipato di reale concertazione. L'ascolto è fondamentale, lo stiamo dicendo sino allo sfinimento, incontrando il solito e incomprensibile muro, che per fortuna, almeno per questa volta, anche grazie all'attivismo della popolazione scolastica, non si è rivelato essere...di gomma".