La Lega: terminal bus al Rione Libertà per evitare disagi a studenti e pendolari Con l'istituzione nell’area ex Coni di via Rivellini si penalizza chi deve raggiungere il centro

“È indispensabile che il Comune di Benevento attivi ad horas un tavolo di confronto con le aziende di trasporto, la Provincia, le associazioni, i sindacati e i sindaci sanniti sul nuovo dispositivo di traffico provvisorio per gli autobus extraurbani delle linee di trasporto provinciali e regionali al fine di evitare disagi e problemi a studenti e pendolari, in particolare quelli del Fortore, che quotidianamente per motivi di studio, lavoro o altre esigenze utilizzano i mezzi del Tpl per raggiungere la città capoluogo”. A chiederlo è il vice segretario provinciale della Lega e sindaco di Pago Veiano Mauro De Ieso in merito all'istituzione nell’area ex Coni di via Rivellini del terminal provvisorio dei bus extraurbani provinciali e regionali. “È comprensibile che per la realizzazione di importanti opere pubbliche si possano modificare viabilità e aree di sosta e parcheggio ma è altrettanto necessario, però, che tali scelte non creino caos e disagi a chi usa gli autobus del servizio trasporto pubblico locale”, aggiunge De Ieso che continua: “La decisione del Comune di Benevento di consentire, dopo la chiusura del terminal bus di piazzale Venanzio Vari, esclusivamente la salita e la discesa dai pullman a via Mustilli, nei pressi del pattinodromo, è sicuramente utile ma abbiamo appreso che qualche azienda di trasporto ha deciso di non fare questa breve sosta, dirigendosi direttamente nei pressi dello stadio Vigorito al terminal provvisorio. È evidente che si rischia di penalizzare oltremodo chi, tra studenti e lavoratori, deve raggiungere il centro città e la zona alta di Benevento”, afferma il sindaco di Pago Veiano che domanda: “Ci sono pullman di Trotta che da via Rivellini accompagnano studenti e lavoratori a piazza Risorgimento? E ci sono nelle fasce orario utili ad evitare che gli studenti arrivino tardi a scuola? È stato approntato un piano che metta in relazione gli orari degli autobus extraurbani con quelli urbani?”. Per il vice segretario della Lega “è necessario capire quali e quante società di trasporto non si fermeranno a via Mustilli e faranno tappa diretta al terminal provvisorio di via Rivellini e quanti sono i passeggeri interessati da un ulteriore spostamento verso il centro città”. De Ieso, a proposito delle società che non si fermeranno a via Mustilli, spiega: “Una di queste dovrebbe essere l’Etac che avrebbe comunicato all’utenza, scusandosi anche per i possibili disagi, che gli stalli di arrivo e partenza degli autobus extraurbani saranno al terminal provvisorio dell’area ex Coni di via Rivellini. Dunque, tutti gli studenti e i pendolari provenienti dalla maggior parte dei comuni del Fortore arriveranno esclusivamente al Rione Libertà e da lì dovranno poi spostarsi”. A questo punto, il vice segretario della Lega chiede “al Comune di Benevento di attivare ogni utile iniziativa affinché siano ridotti al minimo i disagi per i pendolari del Fortore, anche riguardo l’eventuale costo del doppio biglietto, che già soffrono abbastanza per i lunghi tempi di percorrenza. Basti pensare che il pullman che arriva a Benevento alle 7.25 parte da San Bartolomeo in Galdo alle 5.45, per cui sarebbe corretto evitare a studenti e lavoratori altre difficoltà” afferma ancora Mauro De Ieso che conclude: “In ogni caso su questo argomento c’è stato un difetto di comunicazione e informazione. La stragrande maggioranza degli utilizzatori dei bus non è a conoscenza dei nuovi dispositivi di traffico a Benevento città, sarebbe stato molto utile nelle settimane scorse tenere un’assemblea per queste comunicazioni in modo da rendere le giuste informazioni sui territori”.