Mastella: "Legge in Consiglio regionale su Sindaci è morte della politica" Il primo cittadino di Benevento: assurdità da contrastare con forza

"La legge, proposta in Consiglio regionale, che impedirebbe ai sindaci anche dei piccoli Comuni di candidarsi al Consiglio regionale è la morte della politica. Una tale insensatezza si fa fatica perfino a comprenderla, figurarsi a votarla in Consiglio", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"La vicenda non mi riguarda personalmente. Del resto eletto in Consiglio regionale, mi dimisi. Non ho interessi politici diretti. Ma l'ingiustizia che colpirebbe i Sindaci è da contrastare con forza. Se una tale assurdità politica dovesse diventare legge, inviterei con forza i Sindaci a non votare e a fare campagna contro chiunque voti in Consiglio regionale a favore di questa norma", conclude Mastella.