Spostamento terminal bus: "la maggioranza esca dal palazzo e comprenda i disagi" L'opposizione torna nuovamente all'attacco sulla questione

"Nelle ore in cui la Città è in tilt, mentre centinaia di ragazzi non sanno come raggiungere le scuole, nel momento in cui gli Istituti sono costretti ad emanare circolari per autorizzare l'uscita anticipata degli studenti di un'ora, l'Amministrazione Mastella non trova nulla di meglio per impiegare il proprio tempo che attaccare le opposizioni".

Così i consiglieri dei gruppi consiliari di opposizione Pd, Città Aperta, Civico 22, Azione, Misto "Come volevasi dimostrare questa Amministrazione dimostra tutta la propria inadeguatezza dedicandosi al dileggio delle opposizioni piuttosto che alla risoluzione dei problemi della Città che andavano affrontati già da mesi. Lo schema mastelliano è sempre lo stesso, lanciare veleno sugli altri, chiunque essi siano, per cercare di fuggire dal merito delle questioni e dalle proprie responsabilità.

Ci vuole davvero un gran coraggio a negare l'evidenza, a negare i disagi subiti da centinaia di ragazzi, famiglie, lavoratori verso cui ci saremmo aspettati delle sincere scuse dall’Amministrazione.

Invece siamo passati addirittura da 'qualche sacrificio da sopportare', come dichiarava il Sindaco qualche giorno fa, alla versione secondo cui la nuova sistemazione per i bus sarebbe addirittura più innovativa e sicura di prima...

Consigliamo alla maggioranza mastelliana di uscire dal palazzo in cui è asserragliata e di prendere contatto con i cittadini per comprendere il disagio creato.

Nessuno comunque ha spiegato perché alcuni bus non sono arrivati a via Mustilli e che tipo di verifiche erano state effettuate nei giorni scorsi riguardo alla fase operativa del piano con le aziende del Tpl.

Quando chi governa, poi, parla di fallimento dell'opposizione evidentemente non ha compreso il proprio ruolo. C'è quindi chi amministra senza accorgersene..

Essere tacciati di incompetenza e di scarso approfondimento da parte di chi voleva allocare un mercato all'ingresso di una scuola, da una maggioranza costretta a più riprese a ritirare atti dal Consiglio Comunale perché sbagliati in modo grossolano, da chi nel civico consesso fa scena muta sugli argomenti all'ordine del giorno, non può che essere l'ennesima barzelletta.

La questione invece è tremendamente seria e ai cittadini delle strampalate difese d'ufficio interessa poco o nulla. Ciò che interessa, invece, è come migliorare la situazione per i prossimi mesi, argomento ancora ignoto purtroppo e su cui attendiamo qualche parola di buon senso dalle fila mastelliane".