Ordine Medici, Rubano (Fi): "Auguri a Luca Milano: impegno fondamentale" "Certo che si affronteranno sfide con professionalità e spirito di servizio"

“Desidero esprimere un sincero augurio di buon lavoro a tutto il Consiglio dell’Ordine dei Medici di Benevento, recentemente insediato, e al Presidente dott. Luca Milano. In un periodo storico così delicato per il sistema sanitario, il vostro impegno rappresenta un pilastro fondamentale per garantire la tutela della salute dei cittadini. Sono certo che saprete affrontare le sfide con professionalità e spirito di servizio. L’attenzione che avete posto al diritto alla salute di tutti i cittadini e alla sicurezza degli operatori sanitari è una priorità che condividiamo e che merita il massimo supporto istituzionale. Siamo al vostro fianco nel contrastare ogni forma di violenza contro il personale sanitario e nel promuovere un sistema di cura inclusivo e di qualità. Un ringraziamento va a tutti i componenti del Consiglio e a tutti i nuovi eletti che hanno scelto di impegnarsi per il bene della categoria e dei cittadini. Auguro a tutti voi un percorso ricco di soddisfazioni, con la certezza che le vostre competenze e la vostra esperienza potranno fare la differenza in un settore così cruciale per il nostro territorio”. Lo ha dichiarato il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.