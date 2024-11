Emergenza furti Sannio, Rubano (FI): "Risposta concreta delle forze dell'ordine Il deputato di Forza Italia plaude alla attività messe in campo dalle forze dell'ordine

“Alla luce dell’aumento di furti che si sta registrando in alcuni comuni del Sannio, le attività messe in atto dalle Forze dell’Ordine rappresentano una risposta concreta e immediata alla crescente preoccupazione dei cittadini.

Un ringraziamento particolare va al Questore e ai vertici delle Forze dell’Ordine per la gestione attenta di questa emergenza, così come a tutte le donne e gli uomini impegnati quotidianamente in prima linea. La loro professionalità e dedizione continuano a essere un pilastro fondamentale per la tranquillità delle nostre comunità”. Lo dichiara il segretario provinciale e deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano.