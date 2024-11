Telesina, Rubano (FI): "Positivo incontro con Sottosegretario Ferrante" Vanno evitati ulteriori ritardi. Forza Italia chiederà al Governo di finanziarie il Secondo lotto

“Ieri mattina, ho incontrato il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, delegato anche al raddoppio della strada Statale 372 “Telesina”, per fare un quadro completo sull’iter relativo all’opera di interesse strategico nazionale".

Così il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano che spiega: "Il Consorzio aggiudicatario dell'appalto sta sviluppando il progetto esecutivo che consegnerà entro la fine del mese. Ci auguriamo che entro gennaio saranno poste in essere le attività preliminari all’allestimento del cantiere.

Continuerò a sollecitare, nell'ambito delle mie funzioni, gli uffici competenti affinché si proceda finalmente all'avvio del primo lotto dei lavori. Sul piano politico, non tollereremo ulteriori ritardi. Per quanto riguarda il secondo lotto, ossia il tratto da San Salvatore Telesino a Caianello, sarà probabilmente convocata la Conferenza dei Servizi, incaricata di esaminare il progetto approvato dal Cipes, il quale ha già superato la verifica di ottemperanza. Forza Italia chiederà, inoltre, al Governo di finanziare anche le opere per la realizzazione del secondo lotto. Dal 2022 sono personalmente impegnato h24 sulle infrastrutture strategiche del Sannio. Proprio il mio impegno, documentato da atti ufficiali e rafforzato dalla sinergia attivata con il sottosegretario Ferrante, ha consentito di ridurre i ritardi burocratici”.