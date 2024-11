Pd su classifica Italia Oggi: "Sotto gli occhi di tutti lo stato comatoso città" "Malissimo risulta il comparto economico, in particolare quello legato ad affari e lavoro"

Sulla classifica redatta e pubblicata da Itlia Oggi sulla qualità della vita nelle province italiane, interviene il gruppo Pd al Comune di Benevento: "Per comprendere come la qualità della vita a Benevento sia scesa tantissimo non serviva la classifica di Italia Oggi.

È sotto gli occhi di tutti lo stato comatoso e di abbandono in cui versa la città.

Benevento - spiegano gli esponenti cittadini del Partito democratico - si difende solo sulla Sicurezza, ma lo studio di Italia Oggi si articola in nove dimensioni d’analisi: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, tempo libero e turismo, reddito e ricchezza.

Questi indicatori andrebbero studiati attentamente. Il resto della Campania scala (poche, per la verità) posizioni per via del boom turistico: a Benevento questo non accade. E, dunque, è smontato completamente l'assunto secondo cui l'operato dell'amministrazione Mastella avrebbe determinato un sensibile incremento del turismo nella nostra città.

Malissimo, poi, risulta il comparto economico, in particolare quello legato ad affari e lavoro. Eppure, anche in questo caso, sentiamo costantemente il ritornello che vorrebbe l'amministrazione protagonista di una rinascita, dell'arrivo di grandi imprenditori in città e dell'aumento di posti di lavoro. La realtà è ben diversa ed il pasticcio Solitek ne è l'emblema.

In definitiva - concludono dal Pd -, bisogna riflettere su dati pessimi che evidenziano difficoltà evidenti in settori strategici. Non c'è tempo da perdere ma bisogna agire per rendere la città realmente attrattiva e competitiva.