L’UdC: Stati generali della Campania nel ricordo del terremoto dell'80 Il partito apre la campagna elettorale per le Regionali 2025

Un pensiero alle vittime e ai loro familiari nel 44° anniversario del terremoto del 1980. L’UdC intende così testimoniare la propria solidarietà con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di Santa Sofia Sabato 23 Novembre alle ore 10. Il ricordo ancora vivo, di una tragedia che colpì l’intera comunità campana, con un sisma di magnitudo di 6.9, facendo ben 2.914 vittime, oltre 8mila feriti e privando circa 300.000 famiglie della loro abitazione. Dopo la S. Messa seguirà la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti in piazza IV Novembre in ricordo delle migliaia di vittime.

Alle 11,00 presso la sede dell’UdC si riuniranno i Commissari regionali e provinciali alla presenza del Segretario Nazionale Lorenzo Cesa e i rappresentanti dei movimenti e dell’associazionismo cattolico, del mondo delle professioni, dell’impresa e della società civile. “L’UdC dopo l’approvazione della nuova legge elettorale della Campania apre la campagna elettorale – così il Commissario provinciale Antonio Verga promotore dell’iniziativa - e si mobilita per unire le forze centriste, cattoliche e moderate per offrire agli elettori delusi e a quanti non vanno più a votare, un’alternativa credibile per restituire dignità e sviluppo alla Campania dopo un decennio di governo della sinistra che ha generato solo arretramento e povertà accentuando il divario tra le aree costiere

e i territori interni dei piccoli comuni della dorsale appenninica. Con questo appuntamento l’Udc intende lanciare un appello a tutti i cittadini generosi – conclude Verga - ai tanti cattolici e ai democratici cristiani di credere nel valore e nel simbolo dello Scudocrociato! Forti delle nostre radici cristiane intendiamo costruire con competenza e responsabilità un futuro di crescita e di inclusione sociale”.

Al fianco del Segretario on. Cesa, siederanno il Commissario regionale della Campania Ciro Falanga e i Commissari di Napoli Nunzio Testa, di Salerno Enzo Casola, di Caserta Carlo Sorrentino, di Avellino Gennaro Romei, per aprire ufficialmente la campagna elettorale del 2025 che vedrà impegnate oltre la Campania il Veneto, la Toscana, la Puglia, le Marche e la Valle D’Aosta.