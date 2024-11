Manfredi presidente dlel'Anci, Fioretti: occasione importante di dialogo La delegata sannita al termine del l'assemblea nazionale dell'Associazione nazionale dei Comuni

"Per la prima volta nella storia dell’Anci, un Sindaco di Napoli, ne diventa Presidente. Con una sola lista in campo, il voto è avvenuto per acclamazione.

Dopo la guida illuminata di Antonio Decaro, che va ringraziato per la dedizione, la professionalità e l' impegno messo in campo per una grande comunità delle amministrazioni locali italiane, si apre una nuova fase di protagonismo per i comuni italiani.

Così Floriana Fioretti, consigliera comunale del Partito Democratico di Benevento al termine della 41esima Assemblea Congressuale ANCI durante la quale è stato eletto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a presidente nazionale dell' Associazione Comuni d'Italia.

"Facciamo l'Italia, giorno per giorno" è stata un'occasione importante di dialogo tra Sindaci ed amministratori locali su tanti temi come sostenibilità ambientale, sociale ed economica, politiche abitative, servizi sanitari di prossimità, finanza locale. Un momento di confronto e di

riflessione sulle priorità del Paese Italia, partendo dai Comuni, con i comuni, per costruire un Paese nuovo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella".