Il commissario dell’UdC Verga incontra il presidente della Provincia Lombardi Sollecitata la restituzione alla città del Teatro Calandra e della Cappella di Palazzo De Simone

Presso la Rocca dei Rettori il Commissario provinciale dell’UdC Antonio Verga è stato ricevuto dal Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi. L’incontro svoltosi in un clima distensivo, cordiale e costruttivo, è stata l’occasione per affrontare varie problematiche che rientrano nel programma politico dell’UdC, che sta elaborando una piattaforma programmatica per la crescita culturale, economica e di sviluppo dei territori interni della dorsale appenninica.

Nel corso del colloquio, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascuna forza politica, il Commissario dell’UdC ha sollecitato il presidente Lombardi "di rafforzare gli investimenti sugli interventi strutturali in particolare quelli relativi alla viabilità, alla difesa del suolo e alle sistemazioni idrogeologiche con l’arrivo della stagione invernale. Particolare attenzione è stata posta dal Commissario Verga sulla valorizzazione delle risorse idriche sulla promozione dei giacimenti culturali in capo alla Provincia. A tal riguardo è stato sollecitato - rimarca Verga - un rapido intervento sull’auditorium Calandra che da anni versa in uno stato di completo abbandono e quindi sottratto alla fruizione artistica dopo anni di splendore con manifestazione di livello internazionale con il Bengio Festival del compianto patron Gigi Giuliano. Il Presidente Lombardi ha fornito ampie assicurazioni sull’impegno della provincia a restituire in tempi rapida alla città di Benevento la struttura, il cui intervento di recupero è in fase di progettazione esecutiva e di affidamento dei lavori di recupero".

Nel congedarsi il Commissario Verga ha informato il presidente Lombardi che prossimamente chiederà anche all’Università del Sannio di restituire alla città la Cappella gentilizia del Palazzo Simone, che dopo il danneggiamento del terremoto del 1980 è rimasta abbandonata e saccheggiata delle bellezze marmoree che l’adornavano e dell’Organo a canne pneumatico a 3 tastiere del Tamburini del quale non si ha certezza di dove sia conservato".