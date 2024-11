Benevento, da Dicembre rinforzi per la Polizia. Matera "Grazie dell'attenzione" Il Senatore di Fratelli d’Italia alla luce del prossimo potenziamento per Benevento

“Desidero ringraziare il Governo Meloni ed il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per l’attenzione mostrata al territorio del Sannio”. Lo evidenzia in una nota stampa il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera alla luce del prossimo potenziamento di cui andrà a beneficiare la Polizia di Stato nel territorio sannita. A partire dal mese di Dicembre, infatti, saranno assegnate nove unità a Benevento. “Si tratta certamente di una notizia che accogliamo con piacere – fa presente il Senatore Matera - e che risponde alle istanze che sono venute in più circostanze anche dalla nostra parte al fine di potersi intervenire in termini di maggiore controllo e di maggiore sicurezza a pro del territorio. Ringraziamo, ovviamente, la Polizia e le Forze dell’Ordine tutte per il grande lavoro che esse quotidianamente svolgono e per la loro costante prossimità alle Comunità”.