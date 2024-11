Docenti precarie: il Pd interroga il ministro sulle istanze del Sannio Il capogruppo Pd Fioretti: un percorso che proseguirà con altri incontri

"Le istanze sollevate dal personale docente precario in occasione del convegno "La scuola Precaria e personale docente” promosso dal Partito Democratico del Sannio sono state portate all’attenzione del Ministro Valditara grazie all’interrogazione a risposta scritta presentata dall’On. Irene Manzi sulle graduatorie di merito del concorso «Pnrr 1» per titoli ed esami di cui al decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206".

Così Floriana Fioretti - capogruppo Pd al comune di Benevento che prosegue "In particolare, l’interrogante chiede al Ministero dell’Istruzione e del Merito di intervenire per garantire l'effettiva trasparenza degli atti della pubblica amministrazione e consentire a tutti i docenti del suddetto concorso che hanno superato le prove, di conoscere il loro punteggio finale, a garanzia trasparenza e la correttezza del lavoro effettuato dalla commissione di concorso.



Un ringraziamento particolare va all’On. Manzi per la disponibilità, vicinanza e presa in carico delle sollecitazioni giunte dalle docenti precarie del Sannio.

E’ questo un bel segnale di continuità del lavoro avviato dalla comunità scolastica sannita, insieme ai sindacati, che proseguirà sul territorio con ulteriori appuntamenti tematici".