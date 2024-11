Question time, Picariello: operazione verità su Puc, in passato speso il triplo "In Aula abbiamo dimostrato dove sia la verità"

"In Aula stamane durante la seduta di question time è stata eseguita una vera e propria operazione verità: in passato, per il Piano urbanistico in consulenze è stato speso il triplo rispetto ad ora, è ciò è stato dimostrato numeri alla mano dalla relazione dell'assessore all'Urbanistica Mariagrazia Chiusolo che ringrazio insieme alla dirigente: con un lavoro certosino su cifre e dati abbiamo dimostrato che in passato, non ora, durante la gestione Pd c'era veramente un gestione allegra".

Lo scrive in una nota il consigliere comunale Antonio Picariello che rimarca: "875 mila euro di spese e consulenze per il Puc sono quasi il triplo di quello che si è speso ora e ciò serve anche a sottolineare come oggi vi sia una gestione oculata del denaro pubblico, nonostante si sia avuta l'ipocrisia populistica di affiggere dei manifesti. Per stile non l'abbiamo fatto, ma in Aula abbiamo dimostrato dove sia la verità. Resta, anche a distanza di anni, la perplessità per spese francamente incredibili come i 77mila euro per le copie del Puc, i 186 mila euro per ubo studio sulla mai nata Piattaforma logistica di contrada Olivola e l'assurdità giuridica per consulenze che venivano assegnate direttamente con atti sindacali. Di questo passato deve ricordarsi chi oggi vorrebbe impartite lezioni che francamente non accettiamo", conclude Picariello.