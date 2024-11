Ex Plesso scolastico Ponticelli: l'opposizione interroga l'amministrazione Quali interventi di immediata messa in sicurezza sono stati predisposti?"

"Come consiglieri di opposizione abbiamo protocollato un’interrogazione consiliare diretta agli Assessori al Patrimonio, ai Lavori Pubblici e alle Politiche Sociali, al fine di conoscere quali azioni si intende intraprendere per l’Ex Plesso scolastico Ponticelli".

Così i consiglieri comunali Giovanna Megna, Francesco Farese, Vincenzo Sguera, Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Raffaele De Longis, Marialetizia Varricchio, Angelo Moretti, Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano.

" Ricordiamo che a settembre 2019 fu diramato un comunicato a valle di una riunione tra il Sindaco Mastella e gli Assessori Pasquariello e Ambrosone, in cui veniva annunciata l’imminenza di “necessari interventi di riammodernamento per non disperdere il valore del patrimonio immobiliare” della struttura. Già a novembre 2021 protocollammo portammo la questione all’attenzione del Consiglio Comunale la condizione della Ex Scuola Ponticelli, con riferimento sia al diritto alla casa e alle giuste cure per le famiglie, e in particolare i minori, che all’epoca dimoravano nella struttura, sia per la condizione dello stabile. Al trasferimento delle famiglie, nonostante il lungo lasso di tempo intercorso, non risulta alcun intervento di manutenzione.



Considerata a margine la necessità dell’Amministrazione di dislocare gli alunni delle scuole interessate dagli interventi di ristrutturazione, più volte è stata sollecitata una verifica dello stato dei luoghi, da ultimo in Commissione Patrimonio, anche del probabile dislocamento degli alunni del Plesso Nicola Sala.



Di recente, un’inchiesta condotta dall’emittente LabTV ha mostrato uno stato di preoccupante degrado e abbandono della struttura, in cui sembrerebbe alloggiare e dormire ancora una persona. Nel servizio giornalistico la struttura si presenta pesantemente ammalorata, in larga parte occupata da materiale abbandonato da tempo, priva di adeguate recinzioni che scongiurino l’accesso agli estranei, con condotte dell’acqua interessate da copiose e continue perdite, in pessime condizioni igienico-sanitarie.



Alla luce di tali evidenze, abbiamo chiesto di conoscere quali interventi di immediata messa in sicurezza sono stati predisposti per la struttura Ex Plesso scolastico Ponticelli, quali interventi di risanamento e con quali tempistiche, considerando le prossime necessità di spazi per il collocamento di allievi di scuole interessate da interventi di ristrutturazione o ricostruzione. È necessario anche capire quale destinazione intende dare l’Amministrazione Comunale all’immobile in oggetto e quali politiche intende attuare per la rifunzionalizzazione e valorizzazione del bene.

Infine, abbiamo richiesto quali misure sono state attivate per la persona che sembrerebbe occupare ancora la struttura".