Matera (FdI): "Ulteriori fondi per le palestre del Sannio" Interessati Fragneto l'Abate, Cusano Mutri, Foglianise, San Leucio, Cautano e Sant'Agata

Potenziare e riqualificare l'infrastruttura sportiva in tutto il territorio nazionale; garantire, di conseguenza, condizioni di pari opportunità anche in fatto di accesso sportivo in particolare da parte dei più giovani. Questa la "ratio" dell'importante iniziativa che è stata intrapresa dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha provveduto a firmare il decreto 228 del 14 Novembre 2024 che mette in campo un piano complessivo nella misura di 335 milioni di euro destinati al miglioramento delle palestre scolastiche.

"Un Piano nel quale c'è anche tanto Sannio" ha annunciato il sentaore di Forza Italia, Domenico Matera che spiega: "Fondi, misto di risorse Pnrr e ministeriali, arriveranno con tale riguardo per riqualificare palestre scolastiche a Fragneto l’Abate (859.959 euro), Cusano Mutri (714.184 euro), Foglianise (920.000), San Leucio del Sannio (1.104.441), Cautano (69.000 euro) e Sant’Agata de' Goti dove sono previsti due interventi rispettivamente da 146.510 e 209.415 euro. "Ringraziamo il Governo con il Presidente Giorgia Meloni ed il Ministro Valditara - fa presente Matera - che ha voluto fortemente una misura che dedica attenzione ai giovani, allo sport e, guardando ad un parametro territoriale, al Mezzogiorno al quale è destinata una percentuale del 72% delle somme. Anche il territorio sannita potrà beneficiare di queste risorse che indirettamente guardano anche all'aspetto della salute, del benessere e della interazione dei nostri ragazzi"