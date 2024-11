Forza Italia, Maurizio Ferrara responsabile provinciale per il Made in Italy La nomina della coordinatrice provinciale di Forza Italia

La coordinatrice provinciale di Forza Italia Giovani, Fiorenza Ceniccola, d’intesa con il segretario provinciale e deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, ha ufficializzato la nomina di Maurizio Ferrara, Presidente del Consiglio Comunale di San Lorenzo Maggiore e imprenditore agricolo di rilievo, a responsabile provinciale per il Made in Italy e il Commercio Estero. “Porterò avanti questo incarico con il massimo impegno – ha dichiarato Ferrara – convinto che la promozione del Made in Italy e l’apertura ai mercati internazionali siano strumenti fondamentali per valorizzare le eccellenze del nostro territorio. Ringrazio l’on. Francesco Maria Rubano e Fiorenza Ceniccola per la fiducia. Sono certo che, insieme, potremo costruire nuove opportunità di crescita e sviluppo per il Sannio, portando le sue eccellenze nel mondo”.