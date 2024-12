Rosa: lavoro in campo per evitare che si verifichi ciò che è accaduto a Fisciano Il comento dell'assessore all'ambiente del comune di Benevento

"Quanto accaduto a Fisciano, con un pino abbattuto dal vento che ha creato conseguenze gravi alle persone, dimostra quanto il modello Benevento nella gestione delle alberature di alto fusto sia virtuoso".

Così l'assessore all'ambiente del Comune di Benevento, Alessando Rosa. "Un modello - prosegue - che fin dai primi giorni si è basato su un semplice assunto: verificare quali piante fossero irreparabilmente malate e dunque a fortissimo rischio cedimento e sostituirle, curare quelle recuperabili e salvaguardare quelle sane. Anche negli ultimi giorni l' amministrazione ha provveduto, con grande senso di responsabilità, a verificare la stabilità di trecento piante in città, poiché al netto di ogni valutazione di tipo estetico o d'affezione la priorità non può che essere la sicurezza dei cittadini ed evitare che si verifichi ciò che si è verificato a Fisciano e purtroppo in tante altre zone d'Italia e della Campania prima".