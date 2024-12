"Terrae – Presente, nel territorio": il deputato di Fi Rubano incontra cittadini Venerdì tappa nell’Alto Tammaro: “Finalmente la politica è tornata tra la gente”

Un viaggio tra le comunità, le storie e le radici del Sannio.

Con il progetto “Terrae - Presente, nel territorio”, il deputato e segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, dà il via a un percorso di incontri nei comuni della provincia di Benevento per ascoltare, dialogare e costruire insieme il futuro, riportando la politica tra le persone e nei luoghi che vivono ogni giorno.

"Perché Terrae?, richiama il legame profondo con la terra: il termine latino significa “della terra” o “alle terre”, evocando l’identità storica e culturale del Sannio".

“Con questo progetto, voglio sottolineare l’importanza delle radici e la necessità di rafforzare il rapporto tra le comunità locali e chi le rappresenta”, spiega Rubano.

“Dopo anni in cui la politica si è allontanata dai cittadini, ora torna tra le persone. È un risultato che rivendico con orgoglio - rimarca Rubano -, frutto del contatto costante che ho mantenuto con il territorio dal giorno della mia elezione. Questo percorso è un impegno per continuare ad ascoltare i bisogni delle comunità, valorizzare le nostre radici, condividere idee e obiettivi,per costruire insieme.

Terrae è un viaggio in tappe: prenderà il via venerdì 6 dicembre con incontri nei comuni della Valle dell’AltoTammaro, con un evento conclusivo a Circello presso palazzo Ducale, organizzato dal sindaco di Circello Gianclaudio Golia.

Sarà a Circello che si aprirà un confronto tra dirigenti di partito, amministratori locali e sindaci del comprensorio per fare un’analisi sulle strategie da mettere in campo in vista delle prossime elezioni provinciali e regionali. A seguire, l’iniziativa si svolgerà in ogni comune della provincia".