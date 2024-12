Protesta ospedale S. Agata. Mortaruolo rassicura e annuncia incontro con De Luca A Napoli l'11 dicembre sindaci della Valle e presidente comitato con il consigliere regionale

"Desidero esprimere un sincero ringraziamento al sindaco di Sant’Agata de’ Goti, ai Carabinieri della locale stazione e al parroco don Nicola Dobos per il prezioso lavoro di mediazione che ha permesso di gestire con equilibrio e sensibilità la protesta odierna". Cos' il consigliere regionale sannita Erasmo Mortaruolo dopo la protesta di questa mattina riesplosa per l'ospedale De Liguri.

"È evidente che una protesta così forte e simbolica meriti una risposta chiara e concreta da parte delle istituzioni. Desidero rassicurare tutti i cittadini di Sant'Agata de’ Goti e dell’intera area sannita che il mio impegno e in particolare del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca è massimo e costante per garantire il diritto alla salute e il rilancio del presidio ospedaliero “Sant'Alfonso Maria de’ Liguori”.

Proprio per questo - ha annunciato Mosrtaruolo -, con il Presidente De Luca – nei giorni scorsi – avevamo già convocato un incontro a Palazzo Santa Lucia, per mercoledì 11 dicembre, al quale parteciperanno il Sindaco di Sant’Agata de’ Goti, i Sindaci dei Comuni limitrofi e la Presidente del Movimento Civico per l’Ospedale. Sarà un momento cruciale per confrontarci sulle proposte concrete e delineare una strategia condivisa per il potenziamento dei servizi sanitari locali.

Cogliamo questa occasione, per ricordare e ribadire il nostro impegno per l’attuazione del DCA 41/2019 e della Delibera di Giunta Regionale 288/2023, strumenti essenziali per il futuro del “Sant’Alfonso” e per garantire una rete sanitaria efficiente e accessibile sul territorio.

Invitiamo la comunità a mantenere un dialogo sereno e costruttivo, perché solo lavorando insieme possiamo raggiungere soluzioni durature e sostenibili.

Il diritto alla salute è e rimarrà una priorità assoluta per l’Amministrazione regionale".