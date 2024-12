Ospedale Sant’Agata. Rubano (Fi) a ministro Schillaci: appello a sua sensibilità In vista della discussione sul futuro della struttura

Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia nella Commissione Bicamerale d’Inchiesta sulle Ecomafie e componente della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha inviato una lettera ufficiale al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in vista della discussione del 17 dicembre sul futuro dell’Ospedale Sant’Alfonso de’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti, annunciata ieri nel corso dell’incontro del Comitato civico per l’ospedale con il Governatore De Luca.

Nella missiva Rubano ha sottolineato l’importanza strategica del presidio sanitario per il territorio di Benevento, sia per l’assistenza sanitaria che per l’impatto sociale sulla comunità. “Questo ospedale è una risorsa cruciale – dichiara Rubano – e merita ogni sforzo per il suo potenziamento e la sua tutela. Mi appello alla sensibilità istituzionale del Ministro affinché garantisca il massimo supporto alle legittime istanze dei cittadini. Sono sicuro che il Ministro risponderà positivamente a questa sollecitazione dimostrando ancora una volta attenzione verso il nostro territorio”, ha concluso il parlamentare di Forza Italia.