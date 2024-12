Consiglio nazionale FI. Rubano: Maggior radicamento sul territorio e dialogo Il deputato sannita: "Presenza capillare e concreta, come dimostra il lavoro svolto nel Sannio"

"Come emerge con chiarezza dal Consiglio Nazionale, Forza Italia si conferma un pilastro fondamentale del centro-destra, senza però mai rinunciare ai propri principi democratici, liberali, ai valori cristiani, alla cultura riformista e alle idee garantiste che da sempre ne caratterizzano l'identità".

Così, a margine del Consiglio Nazionale di Forza Italia, Francesco Rubano deputato e vice segretario della Campania.

"Il nostro partito, moderato e centrista, si rivolge con determinazione all'area politica di centro, europeista e atlantista, mantenendo saldo il suo impegno per un'Italia moderna e inclusiva. Questo spirito si riflette nell'entusiasmo - rimarca Rubano - percepito tra i nostri sostenitori e nella straordinaria voglia di contribuire alla crescita di Forza Italia, con l'ambizioso obiettivo di raggiungere il 20% dei consensi.

Il radicamento sul territorio è un punto di forza imprescindibile: il nostro impegno locale si traduce in una presenza capillare e concreta, come dimostra il lavoro svolto nel Sannio, dove abbiamo saputo creare dialogo e apertura verso il mondo moderato, liberale e social-riformista. Questo radicamento non è solo uno strumento di crescita, ma anche un valore che ci consente di rappresentare al meglio le esigenze dei cittadini e delle comunità locali. Guidati dal Segretario Nazionale Antonio Tajani, guardiamo con fiducia alle prospettive di crescita, consolidando il nostro ruolo nella coalizione di centro-destra e continuando a rappresentare un punto di riferimento per chi crede nei valori di libertà, democrazia e progresso."