Riforma Giustizia. "Magistrati ipotizzano sciopero, ritengo sia cosa singolare" Viceministro alla Giustizia Paolo Antonio Sisto in Tribunale a Benevento, poi nel carcere di Airola

Il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto è tornato oggi nel Sannio, accompagnato dal deputato Francesco Maria Rubano, per affrontare le principali criticità del sistema giudiziario e penitenziario del territorio. La giornata si è aperta presso il Palazzo di Giustizia di Benevento, dove Sisto ha incontrato i vertici della Procura, del Tribunale e dell’Ordine degli Avvocati.

“È la terza volta che vengo nel Sannio – ha dichiarato Sisto – e non sarà l’ultima. Conosco le problematiche di questo territorio, che seguo grazie all’interlocuzione costante con l’onorevole Rubano. Se sono qui è grazie alla sua tenacia. Il carcere di Benevento soffre di carenza di organico e sovraffollamento, ma stiamo lavorando per mettere ordine e offrire risposte concrete. La giustizia deve funzionare per i cittadini”.

Prima di entrare nel Palazzo di Giustizia di via De caro, Sisto è anche tornato sulla questione riforma della Giustizia: “Ieri ho ascoltato quello che hanno detto i magistrati in Assemblea, a me sembra una cosa singolare che vogliano addirittura scioperare contro un provvedimento che alla fine sarà deciso con un Referendum. La riforma della Giustizia non è contro qualcuno. E' per i cittadini che noi rappresentiamo in Parlamento. Il cittadino quando entra in un'aula di giustizia deve avere la certezza che c'è un giudice terzo e imparziale diverso sia da chi lo accusa che da chi lo difende”.

Al termine dell’incontro, Il viceministro Sisto e il deputato di Forza Italia Rubano sì sono intrattenuti con il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Stefania Pavone, e con il presidente della Camera Penale, Simona Barbone.

Lungo e approfondito il confronto con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Benevento e con i rappresentanti della Camera penale. “Non è scontato riscontrare tale attenzione e disponibilità al confronto - ha dichiarato l'avvocato Pavone -. È un segnale importante per tutti noi, che conferma come l’on. Rubano stia seguendo con serietà e costanza le problematiche della giustizia nel nostro territorio. L’interlocuzione con il viceministro alla Giustizia è per gli avvocati di Benevento un’opportunità preziosa”, ha dichiarato il, Pavone.

Il presidente della Camera Penale di Benevento, a margine dell’incontro, ha dichiarato: “L’onorevole Rubano ha sempre mostrato grande attenzione alle tematiche della giustizia e ha fatto sì che gli avvocati del Foro di Benevento potessero oggi incontrare nuovamente il viceministro Sisto. Abbiamo evidenziato diversi problemi, primo fra tutti la limitazione del diritto di impugnare per i difensori d’ufficio, la necessità di ritornare a una prescrizione sostanziale e le problematiche che affliggono gli istituti penitenziari del circondario, come la casa circondariale di Benevento, Ariano Irpino e l’istituto penale minorile di Airola. Abbiamo consegnato al viceministro le relazioni delle nostre visite alle carceri, e sono certa che, grazie all’intervento dell’onorevole Rubano, si intraprenderà un percorso virtuoso per migliorare il servizio ai cittadini di Benevento e della provincia”, ha concluso il presidente Simona. Barbone.

Rubano e Sisto hanno poi visitato l’Istituto Penale Minorile di Airola, destinatario di un investimento di 16 milioni di euro finanziato con fondi PNRR, sottolineando l’importanza di interventi infrastrutturali per migliorare il sistema penitenziario. “La presenza del viceministro Sisto è un segnale concreto di attenzione. Non siamo qui per passerelle, ma per affrontare i problemi del Sannio con pragmatismo. La politica deve essere capace di offrire risposte reali e non autoreferenziali.”, ha detto Rubano. “Ancora una volta oggi abbiamo registrato un impegno condiviso per affrontare le criticità emerse, confermando l’attenzione delle istituzioni verso il sistema giustizia del Sannio. Ringrazio la Magistratura sannita, l’Ordine degli Avvocati, la Camera Penale di Benevento, i vertici e il personale degli Istituti penitenziari di Benevento e Airola per il lavoro che quotidianamente svolgono”, ha concluso Rubano.