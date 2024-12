Atreju 2024, folta la delegazione sannita che ha preso parte all’evento La kermesse di Fratelli d’Italia che si è svolta nella cornice del Circo Massimo della Capitale

Si è conclusa ieri l’edizione 2024 di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia che si è svolta nella cornice del Circo Massimo della Capitale. Nonostante le difficoltà logistiche, una numerosa delegazione della Federazione di Benevento ha preso parte con entusiasmo alla manifestazione, confermando l’impegno e la passione che caratterizzano i militanti di Fratelli d’Italia nel Sannio. In particolare, nella giornata di domenica, dal Fortore è stato organizzato un pullman dal circolo ‘Nova Vista’ di Fratelli d’Italia, che comprende San Bartolomeo in Galdo, Baselice, Molinara, Castelvetere e San Marco dei Cavoti.

Un segnale di partecipazione attiva e di vicinanza ai valori e agli obiettivi di Fratelli d’Italia, anche da territori lontani.

Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, il senatore Domenico Matera, ha dichiarato: “La partecipazione massiccia alla festa

di Atreju da parte della nostra delegazione rappresenta un segno tangibile dell’entusiasmo e della crescita del nostro movimento nel Sannio. Nonostante le difficoltà, i nostri iscritti hanno voluto esserci, testimoniando l’impegno costante e la vicinanza ai principi che ci guidano. Fratelli d’Italia è sempre più radicata nel territorio e continua a lavorare per il bene della nostra comunità.”