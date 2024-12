Solitek, Matera (FdI): "Soddisfatto per la proroga, ora lavoriamo per il futuro" "“Come avevo preannunciato sin da subito mi sono impegnato nell’interlocuzione con il Mimt"

“Accolgo con grande soddisfazione il via libera da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) alla proroga richiesta da SoliTek Industry per l’attuazione del contratto di sviluppo sottoscritto a maggio 2023. Una decisione che rappresenta un passo decisivo per il Sannio, con la creazione di oltre 300 nuovi posti di lavoro e il consolidamento di un progetto industriale di grande valore strategico”.

Lo afferma in una nota il senatore sannita Domenico Matera.

“Come avevo preannunciato – continua – sin da subito mi sono impegnato nell’interlocuzione con il Mimit per superare gli ostacoli che minacciavano l’avvio del progetto. Ho lavorato in prima persona per garantire che le difficoltà dell’azienda lituana non compromettessero un investimento così importante per Benevento e per l’intera Campania.

Proprio nella giornata di sabato, durante Atreju, ho avuto una interlocuzione con il Ministro Urso, il quale mi aveva preannunciato l’esito positivo. Desidero ringraziare il Ministro per la sua disponibilità e per l’attenzione dedicata a questo progetto che se dovesse - come spero - andare a buon fine, porterà significativi benefici economici e occupazionali alla nostra regione”.