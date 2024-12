Fondi a pioggia Campania ma Sannio mortificato, Lega: Mastella batta un colpo La riflessione del segretario provinciale della Lega Salvini Premier, Bocchino

“La provincia di Benevento, nonostante la presenza di due consiglieri regionali in maggioranza, un assessore al Turismo e l’alleato Mastella, viene ancora una volta mortificata dal presidente De Luca e dal Pd. Al Sannio, scorrendo l’elenco dei contributi inseriti nella legge di stabilità, sono toccate poche briciole, meno del 4% delle somme previste. È una vergogna ma fortunatamente ancora pochi mesi e questi soggetti saranno spazzati via dagli elettori”. A dirlo è Luigi Bocchino, segretario provinciale della Lega Salvini Premier. “Non se ne può più delle solite clientele, di scelte discrezionali legate non alla bontà del progetto o dell’idea ma alla fedeltà del sindaco o dell’amministratore a De Luca e al suo sistema. A Napoli sono stati inseriti finanziamenti per quasi 5 milioni di euro e poco meno di 150 beneficiari, a Salerno 76 beneficiari e quasi 2 milioni e mezzo di euro assegnati, a Caserta 26 beneficiari e poco più di un milione da spendere, ad Avellino 14 beneficiari e 590mila euro assegnati, a Benevento 5 beneficiari e 360mila euro da spendere”, prosegue Bocchino che aggiunge: “Premesso che avremmo preferito bandi pubblici per l’assegnazione delle risorse e non fondi a pioggia con scelte discrezionali e soprattutto clientelari, a Benevento su 78 comuni le risorse sono state assegnate a beneficiari per due sole realtà: Benevento e Pietrelcina. E gli altri 76 comuni, le altre parrocchie, le associazioni sportive, le altre manifestazioni?”, domanda Bocchino. “Il Sannio ha tante manifestazioni storiche e importanti, ignorate nella legge di stabilità dalla Regione Campania, che vengono organizzate con sacrifici enormi da amministrazioni e associazioni e attirano migliaia di visitatori nei nostri territori. Penso, ad esempio, ai mercatini di Natale a Limatola censiti dalla famosa rivista Vogue tra i più belli d’Europa, alla festa dell’Uva di Solopaca, alla festa del Grano di Foglianise, alla festa del Tartufo a Ceppaloni, alla Festa del Torrone e del Croccantino di San Marco dei Cavoti, alla tante e importanti sagre, da iniziare a quelle di Castelpagano, Cusano Mutri, Pago Veiano, Ceppaloni, San Giorgio La Molara, Dugenta, Buonalbergo e Vitulano, che ripopolano i nostri borghi e che per la Regione Campania non sono degne di sostegno”, prosegue il segretario provinciale della Lega che conclude: “Ci sono tante altre iniziative territoriali meritevoli ma per De Luca la notte bianca di Sarno, la mostra ornitologica del comune di Acerra o la sagra della zeppola hanno un appeal maggiore. Speriamo che almeno questa volta Mastella batta un colpo e dica al suo alleato De Luca che il Sannio non può continuare ad essere maltrattato e mortificato”.