Coldiretti Sannio, Matera (FdI): buon lavoro al neo co-direttore Coldiretti "A De Ieso l'onere e l'onore di rappresentare le istanze del locale mondo agricolo"

"Formuliamo gli auguri di proficuo lavoro a Remo De Ieso, appena designato co-direttore della federazione sannita di Coldiretti". Lo fa presente il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera in una nota stampa. "In primo luogo desidero esprimere un vivo ringraziamento per il lavoro condotto all'uscente Gerardo dell'Orto - prosegue Matera - che andrà a guidare le Federazioni Coldiretti di Latina e Frosinone. Quanto a De Ieso, a lui l'onere e l'onore di rappresentare le istanze del locale mondo agricolo che, come da vocazione del territorio, gioca un ruolo centrale e determinante nelle dinamiche di sviluppo del Sannio. Che sempre più la Coldiretti possa essere una interfaccia solida e preziosa per i nostri agricoltori"