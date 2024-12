Mercatini di Natale a piazza Orsini, l'opposizione chiede commissione Cultura Convocazione congiunta con la commissione delle Attività Produttive

I Consiglieri Comunali De Lorenzo, De Stasio e Megna, in merito alla rimozione dei mercatini natalizi dall'area di Piazza Orsini, annunciati in commissione attività produttive come misura per mitigare i disagi dei cantieri per i commercianti del centro storico, "hanno richiesto procederei con urgenza alla convocazione della Commissione Cultura, anche congiunta con Attività Produttive, per discutere i seguenti argomenti: causa della rimozione dei mercatini, concerto di Capodanno e talent show Rai.

Solo qualche settimana fa avevamo evidenziato come l’organizzazione del Natale fosse ancora piuttosto vaga, in particolare per le attività da realizzare sull’area di Piazza Orsini. Oggi apprendiamo dalla stampa che non c’è alcun programma, le bancarelle si smontano, si cerca, il 19 di dicembre, un artista disponibile per un concerto dell’ultimo minuto. Cambia la stagione, ma la sciatteria amministrativa resta la stessa".