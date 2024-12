Sannio. Fratelli d'Italia traccia bilancio e sulle Regionali: Centrodestra unito VIDEO - FOTO Matera su sanita e trasporti: nostra area interna penalizzata dalla Regione Campania

“Nomi non ce ne sono ancora, ma quel che è certo è che il Centrodestra andrà unito alle regionali”. Così il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera che oggi a Benevento ha tracciato il bilancio delle attività svolte ed annunciato gli obiettivi per il nuovo anno. Lo ha fatto partendo dalle elezioni regionali ribadendo che allo stato non ci sono indicazioni: “L'unico candidato certo potrei essere io – ha chiosato il numero uno nel Sannio del partito di Giorgia Meloni -. Ovviamente noi riteniamo che il candidato tocchi a Fratelli d'Italia, primo partito in Campania.

Brindisi e auguri di Natale e il punto con la stampa anche sull'aumento degli iscritti a FdI nel Sannio: “I nostri sostenitori aumentano giorno dopo giorno anche grazie ai tanti amministratori che stanno scegliendo di appoggiare Fratelli d'Italia nel Sannio”.

Matera non si è sottratto a lanciare stoccate alla Regione Campania e al governatore Vincenzo De Luca soprattutto in tema di trasporti e sanità. "Viviamo in una provincia, in un'area interna, che è in qualche modo bistrattata dalla Regione che ci maltratta e non ci considera, basti pensare ai trasporti e al fatto che il treno Benevento-Napoli non esiste da 5 anni. La sanità vive criticità molto importanti. Non amiamo fare polemiche ma evidenziamo solo le problematiche che ci sono”.

Il senatore Matera ha poi rimarcato l'attenzione del Governo per la Campania con il nuovo criterio della ripartizione dei fondi che porterà una boccata d'ossigeno per la Campania con più fondi per la sanità (ASCOLTA L'INTERVISTA)