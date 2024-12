Benevento: ok dal consiglio al progetto per la bretella anti traffico dell'Appia E Mastella sollecita ad intervenire per il progetto della Benevento-Caserta

Bypassare il traffico che si concentra nei pressi del centro commerciale alle porte della città di Benevento. L'amministrazione Mastella ci prova con il nuovo progetto per la realizzazione di una bretella che collega la Statale Appia con la tangenziale ovest.

Con 20 voti favorevoli e 7 astensioni il consiglio comunale ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica, con conseguente adozione della variante allo strumento urbanistico, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento di “Adeguamento e razionalizzazione della rete stradale mediante la realizzazione di una nuova bretella di collegamento tra la SS.7 (cd. Via Appia) e la tangenziale Ovest di Benevento al fine di risolvere criticità riconducibili al congestionamento in corrispondenza dei nodi urbani” .

Una zona particolarmente critica per la corrispondenza con il centro commerciale dove il traffico si concentra creando lunghe code.

La bretella collegherebbe via Serretelle alla Tangenziale Ovest, favorendo una diminuzione del traffico anche in città “Con questo progetto – ha spiegato a riguardo l'assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, proviamo a mettere fine ad un problema atavico. Speriamo di ottenere questo finanziamento regionale di importo considerevole: tre milioni più 900 mila euro di compartecipazione (800mila euro dal Comune e 100 mila euro da parte della ditta Moccia che si è detta disponibile a monetizzare quella parte di strada che doveva realizzare ma che si andrebbe a sovrapporre alla strada di progetto. Così – conclude – potremmo dare una svolta ad un importate segmento della mobilità cittadina”.

Secondo il cronoprogramma dei lavori il collaudo dell'opera sarebbe previsto per il 2027.

Sul tema traffico è intervenuto, in fase conclusiva dell'assise comunale anche il sindaco Clemente Mastella concentrandosi sul tema del progetto della strada Caserta – Benevento che potrebbe superare l'atavico isolamento della zona. “Sollecitiamo la Regione e il Governo ad intervenire per ala realizzazione dell'opera che sarebbe molto importante per il territorio”.

Dal Consiglio comunale di Benevento via libera anche al Piano grafico e descrittivo di esproprio dei lavori di completamento della rete fognaria di Benevento zona Ferrovia – Apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità.

Ok anche alle modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti mentre il punto relativo all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2025 è stato invece ritirato per ulteriori approfondimenti. In particolare l'annunciata riduzione di quasi il 13% (12,59%) per le utenze non domestiche per il 2025 (grazie ai 500 mila euro di economie restituite al Comune di Benevento dall'Asia) quale ristoro per alleviare i disagi che i commercianti stanno sopportando per i tanti cantieri aperti in città dovrebbero essere distribuiti sulle attività più piccole e del centro cittadino e non per gli esercizi più grandi fuori dalla zona centrale.