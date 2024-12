Contratto collettivo decentrato integrativo: disco verde in Giunta Oltre ad un aumento complessivo del fondo destinato al salario accessorio anche altri miglioramenti

La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane la delibera con cui autorizza la delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l’anno 2024.

Lo scorso 23 dicembre vi era già stata la sottoscrizione della pre-intesa sul contratto con la firma di tutte le organizzazioni sindacali e delle Rsu dell’Ente.

L’accordo sottoscritto prevede, oltre ad un aumento complessivo del fondo destinato al salario accessorio dei dipendenti, un sostanziale miglioramento, rispetto all’anno 2023, di tutti gli istituti contrattuali accessori.

Aumentano le somme messe a disposizione di tutti gli istituti del salario accessorio: dai differenziali stipendiali, alle particolari condizioni di lavoro, alla turnazione, alla reperibilità ed infine le somme relative alle performance e alle particolari responsabilità.

A seguito quindi dell’autorizzazione data dall’Amministrazione con la delibera di giunta, la delegazione trattante il prossimo lunedì 30 dicembre alle ore 16,00 sottoscriverà il contratto in via definitiva.

“Crediamo – dichiarano all’unisono il Sindaco Mastella e l’assessore alle Risorse Umane Carmen Coppola - che con la sottoscrizione del contratto da parte di tutte le organizzazioni sindacali sia stato raggiunto un ottimo risultato per i dipendenti del Comune di Benevento. Questo atto dimostra che, quando il confronto verte intelligentemente su questioni di merito, alla fine le intese si sottoscrivono con tutte le parti e con una importante unanimità. L’auspicio quindi – concludono il Sindaco e l'assessore alle Risorse Umane – è che anche in futuro il confronto sereno generi le soluzioni migliori, evitando deleteri elementi di divisione. L'intento dell'Amministrazione è quella di ricercare sempre, se possibile con l’intesa di tutti, le migliori condizioni per i dipendenti, tanto sul piano della qualità del lavoro quanto su quello del trattamento economico”.