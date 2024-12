Forza Italia traccia il bilancio nel Sannio: boom di adesioni e ora le Regionali FOTO Martusciello: scarpette comode per riconquistare Regione. Rubano: Oltre 2.230 tesserati e fatti

Forza Italia nel Sannio traccia il bilancio di un anno di attività e fissa gli obiettivi per il prossimo anno, a partire dalle elezioni regionali.

“Dal 2 gennaio indossiamo scarpette comode e si inizia a correre per riconquistare il governo della Regione Campania” ha annunciato il Segretario regionale ed europarlamentare di Forza Italia Fulvuio Martusciello che con il deputato sannita e segretario provinciale di Forza Italia Francesco Maria Rubano hanno snocciolato i numeri del partito “in forte crescita in questa provincia. Record di adesioni al partito, di amministratori locali ma sopratutto un record di produzione di buona politica” ha rimarcato l'onorevole Martusciello che ha poi annunciato, in vista delle Regionali: “Ai vertici nazionali abbiamo dato la disponibilità a candidarci alla guida della Regione il sottoscritto, Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e Giampiero Zinzi, coordinatore regionale della Lega. I leader ora sceglieranno il candidato consapevole di voler affrontare cinque anni alla guida della Regione che non saranno certo semplici”.

“Un anno di successi” ha rimarcato l'onorevole Rubano che ha poi snocciolato i numeri: “Rispetto al dato delle Politiche, nel Sannio alle Europee abbiamo registrato il 36,92 per cento di preferenze, oltre 5.200 voti in più. Praticamente un altro partito. Oltre 2.230 tesserati, Forza Italia primo partito nel Sannio che registra un incremento di iscritti. 126 amministratori comunali, 9 sindaci iscritti , 4 sindaci di area. Un coordinamento articolato in ogni area della provincia ma anche un impegno di carattere programmatico, locale, istituzionale che lascia il segno di pianificazione e quindi di buon governo che proporremo anche per la Regione e la Provincia”.

Rubano ha poi ricordato alcune delle battaglie condotte per i sanniti: “dalla sanità ai trasporti, i contatti e le sinergie istituzionali attivate con gli altri Enti, come con l'Università e la presenza del ministro Bernini a Benevento o per attivare relazioni e far cogliere grandi opportunità: gli otto finanziamenti ottenuti o l'acquisto dell'ex hotel il Molino da parte del Conservatorio”. Ed ancora: “l'attivazione di dialoghi con il viceministro della Giustizia Sisto che è venuto qui per ascoltare istanze con l'ordine forense e la Camera Penale, l'impegno per il dissesto idrogeologico e non da ultimo risposte ai Comuni come nel caso di Ceppaloni e Paolisi. In questa manovra di bilancio abbiamo dato risposte concrete come l'emendamento per le reti oncologiche. Sono parlamentare non da 26 anni ma da 26 mesi e di risposte ne abbiamo date tante grazie all'onorevole Fulvio Martusciello per la corsia preferenziale che mi concede nel partito regionale e Nazionale. Grazie al ministro Tajani per il rapporto diretto che mi fa avere con ministri ed esponenti di Governo”.

Rubano ha poi rimarcato l'impegno di continuare a vigilare sull'iter per il raddoppio della Telesina, per le opere previste per la diga di Campolattaro e il completamento della Fortorina e anche massima attenzione per “l'ordine del giorno per un finanziamento per i piccoli borghi al di sotto dei 5mila abitanti che attraverso un nostro emendamento vorremo far scorrere la graduatoria per inserire i Comuni di Ponte con 700mila euro, Ginestra degli Schiavoni e San Giorgio la Molara per un milione e 400mila euro”.