Mastella: "Meloni? Arriva fino a fine legislatura, ma le serve classe dirigente" Il sindaco: "Poltrone? Tutte conquistate. Capo dello Stato? Se vince centrosinistra c'è CasinI"

Lunga intervista del sindaco di Benevento, Clemente Mastella a La Stampa.

Il primo cittadino con Alessandro De Angelis ha analizzato la situazione attuale: “Senza centro non c'è partita – ha dichiarato – con Schlein che gioca a chi è più a sinistra. Lo spazio c'è ma ci vuole coraggio: dovrebbero uscire dal Pd quelli più moderati invece hanno paura di non avere più il posto in lista”.

E riguardo alla disponibilità personale di un progetto centrista: “Se vogliono fare una cosa seria? La Margherita già la feci una volta”.



Da Mastella poi anche una battuta sulle poltrone avute in carriera: “Me le sono conquistate, gli altri le hanno regalate. Poltronissimo senza preferenze? Non vale. Fui determinante anche nel '94: senza i miei parlamentari Silvio non avrebbe fatto il Governo. Cambi casacca? Lo fanno accordi con Lega, Berlusconi, Cinque Stelle, tecnici e contro tecnici e usano me come attaccapanni dell'immoralità politica. Ma mi facciano il piacere”.



E poi un pronostico sulla durata del Governo Meloni: “Fino a fine legislatura, senza dubbio. E' fortunata perché non ha alternativa e in Europa stanno messi tutti male. E poi si muove benne. A vent'anni fanno tutti i rivoluzionari, al governo diventano tutti moderati. Urla un poi' troppo ma nella sostanza non fa rivoluzioni”.

E il consiglio: “Per reggere a lungo serve una classe dirigente. In Italia i cicli politici durano sempre meno, vedi Renzi, i Cinque Stelle, poi Salvini”.



Quanto al successore di Mattarella: “Ci sino diversi aspiranti: Tajani ad esempio, ma i leader non ce la fanno mai. Tra Fanfani e Moro arrivò Leone. Belloni è donna, ma un ex capo dei servizi non ci può andare. Il mio amico Pier (Casini) è il candidato naturale se vince il centrosinistra”.