Forza Italia non sarà presente al Consiglio Provinciale di oggi “Scelte strategiche per territorio vanno condivise. Restituire centralità al Consiglio provinciale"

“Nel solco del nostro atteggiamento sempre responsabile e coerente con il ruolo di opposizione, confermiamo che domani non parteciperemo alla seduta del Consiglio Provinciale".

Così in una nota i consiglieri provinciali di Forza Italia, Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta che rimarcano: "La nostra scelta nasce dalla necessità di approfondire alcune situazioni rilevanti per la gestione dell’Ente, come il Documento Unico di Programmazione (DUP), che richiede un’attenta analisi e un confronto serio. Riteniamo che una trattazione frettolosa di questioni così importanti non sia funzionale agli interessi del Sannio. Sottolineiamo con soddisfazione come questa nostra posizione trovi condivisione anche da parte delle altre forze di opposizione, dimostrando che il percorso intrapreso è frutto di una scelta di responsabilità. È evidente che il presidente Lombardi non ha più i numeri per affrontare i temi strategici che riguardano il nostro territorio. Lo invitiamo a non arroccarsi nel Palazzo e a prendere atto della necessità di un nuovo metodo di lavoro, basato sulla condivisione e sul coinvolgimento del Consiglio Provinciale, a cui va restituita centralità. Le scelte che riguardano la programmazione e il futuro della nostra provincia non possono essere discusse davanti ai ‘caminetti”, ma vanno affrontate in Consiglio Provinciale, l’unico luogo deputato a rappresentare gli interessi del territorio nella sua interezza”.

La stessa scelta di non partecipare era stata presa anche dai due consiglieri provinciali di Fratelli d'Italia (Leggi altro articolo). Ed è per questo che a rischio è anche la seconda convocazione fissata per domani, 31 dicembre.