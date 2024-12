Consiglio provinciale, Agostinelli e Mauriello di FdI non parteciperanno "Considerata l’attuale condizione politica e numerica, non si celebri neanche in la 2° convocazione"

I Consiglieri di Fratelli d’Italia questa mattina non parteciperanno alla seduta del Consiglio Provinciale in prima convocazione. Ad annunciarlo i configlieri Giovanni Mauriello e Carmine Agostinelli.

"Ribadiamo con forza - affermano i consiglieri di FdI, quanto già proposto e dichiarato lo scorso 30 ottobre, vale a dire l’istituzione di un tavolo di confronto permanente che coinvolga tutti i gruppi consiliari, al fine di condividere le scelte più rilevanti e garantire un'azione politica improntata alla trasparenza".

"Non possiamo trovarci una convocazione con 27 punti all’ordine del giorno senza aver concorso alla costruzione degli stessi - precisano Mauriello e Agostinelli -. Tra questi c’è anche il DUP, il principale strumento per la guida strategica e operativa di un Ente, il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione.

Considerata l’attuale condizione politica e numerica, invitiamo il presidente a non celebrare il Consiglio neanche in seconda convocazione. Sì prenda atto che è necessario intraprendere un nuovo percorso di condivisione per l’ente Provincia e si istituisca quanto prima questo tavolo di confronto, al fine di condividere scelte, percorsi e strategie nell’interesse dell’intero territorio provinciale.

Continuiamo a confidare che questa proposta venga accolta con spirito di responsabilità, nella consapevolezza che, in assenza di una maggioranza coesa, il rischio è quello di un blocco istituzionale che non giova a nessuno".