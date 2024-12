Cataudo: Numeri record nel Sannio confermano capacità attrattiva di Forza Italia "Oltre 2200 tesserati, circa 130 amministratori locali e una presenza capillare nei territori"

“Il bilancio tracciato durante la conferenza stampa di fine anno evidenzia un partito in salute, in crescita e con una visione chiara per il futuro. Forza Italia sta dimostrando di essere un punto di riferimento per il territorio”. Lo dichiara Claudio Cataudo, vice segretario provinciale di Forza Italia.

“Oltre 2200 tesserati, circa 130 amministratori locali e una presenza capillare nei territori. Questi numeri sono il risultato di un lavoro costante e di una politica che mette al centro le esigenze delle comunità locali. Benevento sta diventando un modello, un esempio di come il consenso si costruisca attraverso l’attenzione alle istanze del territorio,” continua Cataudo.

“Il raddoppio della Telesina, la diga di Campolattaro, la Fortorina e gli interventi sul dissesto idrogeologico sono testimonianza concreta del lavoro svolto dal nostro segretario provinciale e deputato, Francesco Maria Rubano, per mettere il Sannio al centro dell’agenda del Governo nazionale. Allo stesso tempo, l’impegno per i piccoli comuni con finanziamenti mirati dimostra la volontà di non lasciare indietro nessuna comunità. Anche la battaglia per il pronto soccorso di Sant’Agata de’ Goti riflette un approccio pragmatico, lontano da qualsiasi strumentalizzazione. Siamo un partito solido, con una classe dirigente seria e responsabile, che conferma la sua capacità attrattiva anche nel Sannio”, conclude Cataudo.