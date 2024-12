Grazie a operatori sanitari, Forze dell’Ordine, Croce Rossa e Protezione Civile Rubano (Forza Italia): “Siete i pilastri insostituibili della nostra società”

Francesco Maria Rubano, Deputato e Segretario Provinciale di Forza Italia, rivolge una lettera aperta a operatori sanitari, le Forze dell’Ordine, la Croce Rossa e la Protezione Civile per ringraziarli del lavoro che svolgono ogni giorno.



"Cari operatori del Settore Sanitario, delle Forze dell’Ordine, della Croce Rossa e della Protezione Civile, a conclusione di un anno segnato da molteplici sfide per la nostra comunità, sento il dovere di rivolgervi un sentito e sincero ringraziamento, a nome personale e di tutta la comunità sannita.

Con dedizione, impegno e spirito di servizio, avete rappresentato un esempio straordinario di altruismo e solidarietà. Il personale sanitario, affrontando momenti complessi, ha garantito non solo cure essenziali ma anche il conforto umano indispensabile a chi si è trovato in difficoltà.

Il 2024 vede un significativo incremento delle risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con un importo di oltre 134 miliardi di euro e un delta positivo rispetto al 2023 di 5 miliardi e 140 milioni di euro. È l’investimento in sanità pubblica più alto di sempre grazie agli incrementi previsti con le Leggi di Bilancio 2023 e 2024, e soprattutto conferma il trend di crescita del finanziamento al fondo sanitario nazionale mantenuto dal Governo. Con queste misure dimostriamo che il nostro obiettivo è comune e condiviso: portare salute e prevenzione più vicino possibile al cittadino, valorizzando nel contempo il lavoro e il sacrificio di chi ogni giorno opera con dedizione nella sanità italiana.

Un pensiero speciale va alle Forze dell’Ordine, che ogni giorno lavorano per assicurare sicurezza e ordine, affrontando con determinazione le sfide che la nostra società pone. Il recente rinnovo contrattuale del comparto Difesa-Sicurezza, promosso dal Governo, riconosce finalmente il valore del vostro quotidiano sacrificio, introducendo nuove indennità e incrementi salariali che premiano il vostro ruolo fondamentale.

Gli operatori della Croce Rossa e della Protezione Civile hanno portato aiuto, conforto e speranza a chi ne aveva più bisogno, dimostrando che il senso di comunità è vivo e forte nel nostro Sannio.

Ciascuno di voi, con il proprio contributo, ha reso questo anno meno difficile per tante persone, dimostrando che l’unione e il sacrificio personale possono davvero fare la differenza. Per tutto questo, vi siamo profondamente grati. Vi giungano i miei auguri per un nuovo anno ricco di serenità e soddisfazioni, per voi e per le vostre famiglie. La comunità sannita vi stima e vi riconosce come pilastri insostituibili della nostra società".