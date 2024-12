Crisi provincia, Forza Italia: potere senza maggioranza è danno ai cittadini Il commento del Gruppo consiliare di Forza Italia alla Provincia di Benevento

“In democrazia, i numeri non sono un dettaglio. Quando vengono meno, è doveroso rimettere il mandato e consentire un nuovo corso. Chi guida la Provincia deve assumersi le proprie responsabilità e trarne le dovute conseguenze.” Così il Gruppo consiliare di Forza Italia alla Provincia di Benevento.

“L’ostinazione nel mantenere posizioni di potere senza una maggioranza non è solo un’offesa alle regole democratiche, ma rappresenta un danno diretto per il territorio e per i cittadini, che meritano istituzioni credibili, trasparenti e capaci di governare nell’interesse del territorio. La crisi politica alla Provincia è ormai innegabile: continuare a negarla significa mettere a rischio la funzionalità dell’Ente stesso”, aggiungono Vincenzo Fuschini e Anna Iachetta.

“Abbiamo sempre agito con senso di responsabilità, ma non accettiamo che questo venga strumentalizzato per coprire l’inefficienza di una maggioranza inesistente. Serve un cambio di passo deciso e, soprattutto, un nuovo metodo di lavoro. Chi non ha i numeri deve rimettere il proprio mandato. Non si tratta di un atto di debolezza, ma di rispetto per la democrazia e per i cittadini che rappresentiamo”.

“Avanziamo una richiesta chiara e concreta: si convochi un’assemblea dei sindaci per stabilire, con urgenza, le priorità in tema di viabilità, utilizzando criteri tecnici inoppugnabili e non influenzati da logiche politiche. Un altro tema centrale è il PTCP, che richiede un confronto serio e non superficiale con il territorio. I primi cittadini sanniti devono tornare ad essere protagonisti dell’azione programmatica, indicando le proposte progettuali più urgenti e necessarie. I sindaci non possono essere considerati solo quando servono a fini elettorali. È necessario cambiare metodo nel governare, abbandonando logiche di spartizione e restituendo credibilità e trasparenza alle decisioni. Ricordiamo, a titolo esemplificativo, il caso degli incarichi legali assegnati a Cosimo Lepore, segretario cittadino di Ndc. In assenza di un cambio di passo chiaro e netto, non resta che percorrere la strada delle dimissioni, l’unica via per restituire piena legittimità a chi dovrà guidare la Provincia in questa fase così delicata”, concludono Fuschini e Iachetta.