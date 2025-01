Crisi Provincia. Lega: Lombardi e Mastella prendano atto che non c'è maggioranza La Segreteria provinciale: auspichiamo presto incontro con alleati di Fdi e Fi e gruppi consiliari

In merito all’ultimo consiglio provinciale, la segreteria provinciale della Lega di Benevento ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Il presidente Lombardi e il suo leader Mastella prendano atto che alla Provincia non esiste più una maggioranza politica, ovvero che l’area mastelliana in consiglio provinciale è divenuta minoranza, e che non possono più spadroneggiare in scelte che finora hanno premiato pochi a discapito di tanti".

Dalla segreteria della Lega arriva poi un invito: "Il presidente Lombardi se non vuole paralizzare le attività della Provincia ha due possibilità: dimettersi e consentire agli amministratori sanniti di eleggere un nuovo presidente oppure azzerare tutto, dal vicepresidente ai consiglieri delegati, e aprire un confronto serio e vero con tutte le forze consiliari e politiche per condividere un percorso utile al Sannio... A tal proposito - concludono dalla Lega - auspichiamo quanto prima un incontro con gli alleati di Fdi e Fi e i gruppi consiliari al fine di condividere un percorso comune sul Dup e sugli altri provvedimenti di programmazione e sulle proposte di modifica da presentare in Consiglio nell’interesse esclusivo dei territori”.